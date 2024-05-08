محافظ جدة يطلع على الخطط المستقبلية لتطوير خدمات المياه بالمحافظة

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير ‎سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، اجتماعاً للاطلاع على الخطط المستقبلية لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني.

واستعرض سموه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المحافظة، المشاريع المستقبلية، والتي ستسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهود الشركة في تطوير محطات المعالجة بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد سموه أهمية بذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.