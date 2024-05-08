مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. 30 عاما في تعزيز الشراكة الاقتصادية

واشنطن- واس

ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا اليوم الأربعاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسه، بحضور عددٍ من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين. وأوضحت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان, أن الاحتفال يتزامن مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

وأكدت التزام المجلس بتسهيل الشراكات من خلال التواصل المستهدف، والبعثات، واجتماعات المائدة المستديرة التنفيذية، والندوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ لزيادة الفرص الواسعة للتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن التخطيط متواصل من خلال العديد من الأحداث على المستوى التنفيذي، والندوات عبر الإنترنت، والبعثات التجارية وغيرها.

يذكر أن مجلس الأعمال اختتم في ديسمر الماضي جولاته وأنشطته غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى عقد مائدة مستديرة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، ومراكز التجارة الدولية ، للتعريف بالفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي المتنوع.