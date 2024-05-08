المرأه صحة و عافية

طريقة عمل باستا سي فود بالبينك صوص

نيفين عباسaccess_time1 / ذو القعدة / 1445 هـ       8 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البينك صوص او الصوص الوردي هو صلصة كريمية مضاف لها نكهات مميزة من الطماطم

المقادير اللازمة

مكرونة مسلوقة يفضل شرائط أو إسباجيتي
400 جرام فواكه بحر مشكلة ( روبيان – حبار – محار – سمك فيليه )
ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب كريمة
بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعم
بقدونس مفروم
نصف ملعقة صغيرة بذور فلفل حار
زبدة وزيت
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة اعشاب إيطالية
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

تذوب الزبدة في الزيت علي النار
يضاف لهم البصل والسكر والملح وتقلب حتي يذبل البصل
يضاف له الثوم والكزبرة الجافة والفلفل وبذور الشطة
يضاف الحبار ويقلب حتي ينضج
ثم يضاف له المحار والروبيان والسمك ويقلب ويترك حتي ينضج
يضاف له الاعشاب الايطالية والصلصة والكريمة ويترك حتي يغلي
تضاف المكرونة والبقدونس للخليط وتقلب
ثم يقدم الطبق ساخن مع إمكانية إضافة الجبن المبشور له

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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