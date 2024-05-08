طريقة عمل باستا سي فود بالبينك صوص

البينك صوص او الصوص الوردي هو صلصة كريمية مضاف لها نكهات مميزة من الطماطم

المقادير اللازمة

مكرونة مسلوقة يفضل شرائط أو إسباجيتي

400 جرام فواكه بحر مشكلة ( روبيان – حبار – محار – سمك فيليه )

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب كريمة

بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعم

بقدونس مفروم

نصف ملعقة صغيرة بذور فلفل حار

زبدة وزيت

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة اعشاب إيطالية

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

تذوب الزبدة في الزيت علي النار

يضاف لهم البصل والسكر والملح وتقلب حتي يذبل البصل

يضاف له الثوم والكزبرة الجافة والفلفل وبذور الشطة

يضاف الحبار ويقلب حتي ينضج

ثم يضاف له المحار والروبيان والسمك ويقلب ويترك حتي ينضج

يضاف له الاعشاب الايطالية والصلصة والكريمة ويترك حتي يغلي

تضاف المكرونة والبقدونس للخليط وتقلب

ثم يقدم الطبق ساخن مع إمكانية إضافة الجبن المبشور له