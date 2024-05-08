د . الشمري يشارك في تتويج بطل العالم للسنوكر للمحترفين في شيفلد

الدمام-البلاد

شارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري في تتويج أبطال العالم للسنوكر للمحترفين في بطولة العالم والتي اختتمت أمس في مدينة شيفلد الإنجليزية، وتوج الإنجليزي كيرين ويلسون كبطل للعالم في سنوكر للمحترفين لعام 2024 بعد فوزه على جاك جونز 18-14 في النهائي.

وجاءت مشاركة الدكتور ناصر الشمري في مراسم التتويج بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها كرئيس للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر لحضور حفل ختام البطولة من قبل الاتحاد الدولي للسنوكر للمحترفين والذي يدعو أبرز الاتحادات الوطنية والمميزة لحضور البطولة .

وعقد الدكتور ناصر الشمري اليوم اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر للمحترفين السيد جيسن؛ أشاد خلاله السيد جيسن بالاهتمام والتطور الكبير للعبة السنوكر في السعودية ومتمنيا بأن يشاهد لاعبين سعوديين يشاركون في البطولة العالمية في القريب العاجل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لما يخدم اللاعبين والمدربين والحكام من خلال المشاركات أو الدورات وتم الاتفاق المبدئي على إقامة تعاون بين الاتحاديين سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

كما يحضر رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز آل ثاني بطولة ” يو كي للمحترفين للبلياردو ” التي تقام في مدينة تيلفورد بإنجلترا.