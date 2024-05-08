تنظمه جامعة الأميرة نورة.. معرض ومسابقة مشاريع تخرج طالبات التخصصات الحاسوبية والتقنية

البلاد ـ الرياض

تُنظِّم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض ومسابقة مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في الجامعات السعودية “She Codes 2024” بنسخته الثانية، وذلك برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، خلال الفترة 12-13 مايو الجاري، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وينطلق المعرض متضمناً مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم المشاريع والملصقات محكِّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما يشمل المعرض وجود عدد من الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، وإقامة ورش عمل ذات علاقة بمجال المعرض، ويركز المعرض على تحقيق عدد من المستهدفات، من بينها خلق بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية، ومنحهن الاستفادة من تجارب بعضهن البعض، وتبادل الخبرات، إلى جانب رفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، بما يتواءم مع الجهود المبذولة لتمكين المرأة السعودية في التخصصات التقنية وفق رؤية السعودية 2030.

ويأتي ذلك ضمن جهود كلية علوم الحاسب والمعلومات للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات، وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين.