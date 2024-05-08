تحديد مواجهات المراحل المتقدمة للأدوار النهائية لسماش السعودية

وقال عبدالعزيز بوشليبي:” كانت تجربة مميزة، واستفدنا منها أنا وبقية زملائي في المنتخب السعودي بشكل كبير، حيث واجهنا نخبة لاعبي العالم في مختلف الفئات، وكسبنا خبرات عديدة”، وأكّد بوشليبي أن شعور اللعب على أرض الوطن هو أمر لا يمكن وصفه، وأن الحصول على دعم الجماهير كان دافعًا قويًا له ولزملائه، وساهم في تقديمهم أداءً مميزاً، والوصول إلى مراحل متقدمة في الأدوار النهائية من البطولة

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