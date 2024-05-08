تحديد مواجهات المراحل المتقدمة للأدوار النهائية لسماش السعودية

نجح العديد من نخبة لاعبي ولاعبات العالم، في حجز مقاعدهم في المراحل المتقدمة من الأدوار النهائية، ضمن بطولة سماش السعودية 2024، والتي انطلقت منافساتها مطلع شهر مايو الحالي، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتستمر حتى تاريخ 11 مايو.
وأقيمت أمس 29 مباراة (10 منها في دور الـ32، و15 في دور الـ16، و4 في الدور ربع النهائي) في 5 فئات (5 في فردي الرجال، 8 في زوجي الرجال، 5 في فردي السيدات، 7 في زوجي السيدات، 4 في الزوجي المختلط)، وحظيت النتائج بالمفاجآت في مختلف الفئات؛ من خلال تحقيق اللاعبين الأقل تصنيفًا الفوز على بعض أصحاب المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي.
وشارك الثنائي السعودي علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي في دور الـ16 لفئة زوجي الرجال، حيث واجها الثنائي الصيني شوكين وانغ ولونغ ما، المصنفين الأول والثالث عالميًا، وأصحاب التصنيف الأول في زوجي الرجال، وانتهت المواجهة بفوز الثنائي الصيني بنتيجة 3–0.
وقال عبدالعزيز بوشليبي:” كانت تجربة مميزة، واستفدنا منها أنا وبقية زملائي في المنتخب السعودي بشكل كبير، حيث واجهنا نخبة لاعبي العالم في مختلف الفئات، وكسبنا خبرات عديدة”، وأكّد بوشليبي أن شعور اللعب على أرض الوطن هو أمر لا يمكن وصفه، وأن الحصول على دعم الجماهير كان دافعًا قويًا له ولزملائه، وساهم في تقديمهم أداءً مميزاً، والوصول إلى مراحل متقدمة في الأدوار النهائية من البطولة.
الجدير بالذكر بأن بطولة سماش السعودية 2024 تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مستوى العالم، حيث يتم عرضها في 165 دولة، وبلغ عدد مشاهدات المنافسات على منصات البث المباشر والمُسجّل 2 مليون و260,000 ساعة مشاهدة، مع تسجيل 10 ملايين انطباع في تلك المنصات.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م