الإقتصاد

انطلاق مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1445 هـ       8 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

 انطلق بمحافظة ضباء، أمس مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ، الذي دشنه محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً في المحافظة وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية ، وذلك في الكورنيش الشمالي بالمحافظة .

 ويأتي المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب ضباء ويستمر لمدة أربعة أيام:” استمراراً لتحقيق أهداف الوزارة التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين بفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية لاسيما المنتجات الصيفية.

 وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان سيعرض أجود أصناف المنتجات الزراعية ومايستخرج منها من منتجات تحويلية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات لكافة مزارعين المنطقة ، نظراً لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء كناحية اقتصادية أو صحية بما تحمله من فوائد غذائية كبيرة .

 ودعا المهندس “الرويلي” جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة لزيارة المهرجان والإطلاع على مايقدم من منتجات طوال أيامه التي تبدأ فيه الفعاليات من الساعة الخامسة عصراً وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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