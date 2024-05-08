انطلاق مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء

تبوك : البلاد

انطلق بمحافظة ضباء، أمس مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ، الذي دشنه محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً في المحافظة وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية ، وذلك في الكورنيش الشمالي بالمحافظة .

ويأتي المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب ضباء ويستمر لمدة أربعة أيام:” استمراراً لتحقيق أهداف الوزارة التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين بفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية لاسيما المنتجات الصيفية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان سيعرض أجود أصناف المنتجات الزراعية ومايستخرج منها من منتجات تحويلية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات لكافة مزارعين المنطقة ، نظراً لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء كناحية اقتصادية أو صحية بما تحمله من فوائد غذائية كبيرة .

ودعا المهندس “الرويلي” جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة لزيارة المهرجان والإطلاع على مايقدم من منتجات طوال أيامه التي تبدأ فيه الفعاليات من الساعة الخامسة عصراً وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً .