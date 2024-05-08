الإقتصاد

المملكة تحقق أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1445 هـ       8 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 حققت المملكة أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وقد نتج عن عملية التقييم تصنيف مستوى المملكة بالمستوى الأعلى “قوي جداً” في عام 2023م متقدمة عن مستوى (متطور) الذي حققته في عام 2020م.

 يُصنِّف مؤشر قوانين المنافسة بناءً على مدى نضج (8) معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل (7من7) في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.

 وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

 وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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