الرياضة البلوي يخطف ذهب بطولة كأس العالم البارالمبية ( بتايا 2024)

البلاد- جدة

خطف الرباع البارلمبي طلال ناجي البلوي ذهبية الفردي وذهبيه المجموع العام لوزن 49 كجم في بطولة كأس العالم البارالمبية ( بتايا 2024) المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس، والمقامة حالياً في بتايا التايلندية. من جهة أخرى، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس البعثة بدر المجنوني أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يأتي استمرار للعمل الدؤوب من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ولجنة المنتخبات البارالمبية و الجهازين الإداري و الفني، و نطمح- إن شاء الله- في التأهل لأولمبياد باريس 2024.