الرياضة الاتحاد يعبر الأهلي وينتظر الهلال على ذهب نخبة الطائرة

البلاد- جدة

حقق الاتحاد فوزاً مثيراً على الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس، على صالة نادي الاتحاد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، وسط حضور جماهيري كبير. الاتحاد قدم مستوى أكثر من رائع بمساندة جماهيره الغفيرة، التي ساهمت في بث حماس اللاعبين؛ ليحقق فوزه الثاني. في المقابل، تمكن الهلال من تحقيق فوزه الثاني بعد تجاوزه الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوط. وأصبحت المنافسة بين الاتحاد والهلال على ذهب بطولة النخبة، في حين خرج الأهلي والابتسام من المنافسة على البطولة، ويتصارعان على المركز الثالث. الأربعاء راحة

سيكون اليوم الأربعاء راحة لجميع الفرق، وتستأنف غداً الخميس الجولة الختامية، وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. تكريم الغامدي

على هامش بطولة النخبة المقامة حالياً في جدة، يقيم رئيس وأعضاء حكام الكرة الطائرة بمحافظة جدة حفل تكريم للحكم السعودي الدولي ماجد الغامدي؛ الحاصل على الشارة الدولية مؤخرًا من سلطنة عمان، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الادارة وعدد من حكام المملكة.