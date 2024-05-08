أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر

جدة ـ ياسر حليل

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ وحظائر الانعام بمنطقة مكة المكرمة وفي العاصمة المقدسة ، لضمان تقديم الخدمات بطرق سليمة وضمان السلامة الغذائية، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

من جهته اوضح مدير ادارة الاسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني انه شكلت لجنه من امارة منطقة مكة المكرمة للقضاء على ظاهرة العمالة السابئة برئاسة ممثل من شرطة العاصمة المقدسة وعضوية ممثلين من كل من “أمانة العاصمة المقدسة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة” وعليه نفذ مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة جولات رقابية لرصد المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات في محيط أسواق النفع العام والمسالخ بما يضمن بمشيئة الله القضاء على هذه الظاهرة وتطبيق الأنظمة والتعليمات لدى كل جهة .

وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية النهائية اجتمع المشرف العام على المسالخ بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد بن عبدالله الحتيرشي مع مشرفي المسالخ الاهلية بالعاصمة المقدسة لمناقشة الخطط التشغيلية للمسالخ في موسم الحج للعام الحالي لتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام واهالي العاصمة المقدسة .