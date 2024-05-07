6300 طن إنتاج جازان السمكي

البلاد – جيزان

يقدر الإنتاج السنوي لمنطقة جازان بأكثر من 6394 طناً من الأسماك والقشريات. ووفقاً لتقرير صدر عن الغرفة التجارية بلغت كميات الإنتاج السنوي من أسماك الديراك “الكنعد” 1753 طناً، و 1261 طناً من أسماك الشعور، و 87 طناً من القشريات، و 794 طناً من أسماك البياض “الشدية”، إضافة إلى 740 طناً من أسماك العقام، و 444 طناً من القروش والرقيطات، و 469 طناً من الباغة، و 442 من الأسماك المخلطة، و 428 طناً من أسماك التونة.

وأشار التقرير إلى أن حجم “برك الاستزراع السمكي” في المنطقة يقدر بـ 7.400.000 متر مكعب، علاوة على مزرعتين سمكيتين، فيما تجاوز أعداد الصيادين بالمنطقة 6000 صياد يمارسون مهنتهم عبر 9 مراسي و 1051 قارب صيد.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة للإسهام في برنامج توطين وتنمية المناطق الريفية ودعم الشباب السعودي، حيث قامت بإطلاق مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك بالمنطقة من خلال توفير قوارب مجهزة وشاحنات مبردة.