ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الامارات في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

جدة : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم سمو رئيس دولة الإمارات التعازي لسمو ولي العهد في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.