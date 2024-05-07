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ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الامارات في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

صحيفة البلادaccess_time29 / شوال / 1445 هـ       7 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم سمو رئيس دولة الإمارات التعازي لسمو ولي العهد في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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