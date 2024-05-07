حديقة القطار

أعلنت شركة البلد الأمين، -الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة- عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بحي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة. وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع تبلغ 7,978.20متراً مربعاً، بعقد يمتد لـ15 سنة، مبينة أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/06/02م، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

تجارة إلكترونية

تُنظّم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة، غدا الأربعاء ، ورشة عمل تدريبية مجانية بعنوان “التجارة الإلكترونية”، وذلك بمقر الغرفة الرئيس. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المخواة أحمد الخرش، أن برنامج ورش العمل المتخصصة يمثل أحد أهم برامج ونشاطات الغرفة الدورية؛ التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين بالمحافظة.

معسكر ريادي

اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعاليات المعسكر الريادي، الذي نظَّمه المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف إيجاد بيئة ريادية بين أعضاء هيئة التدريس، والطالبات من خلال ورش العمل واللقاءات، ومشاركة أبرز الدراسات والأدوات التي تحتاجها تلك الأفكار لتتحول إلى مشاريع ريادية قائمة.