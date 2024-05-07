فنون العمارة تحتفي بـيوم التصميم العالمي

البلاد ــ الخبر

نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم، أولى لقاءات “مقهى العمارة والتصميم” في مدينة الخبر، وذلك احتفاءً بـ”يوم التصميم العالمي”, بمشاركة عدد من المتحدثين والخبراء في القطاع، وبحضور مجتمع القطاع وجمع غفير من المهتمين بمجالات القطاع.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز الجوانب المتعلقة بالقطاع وبيئته والعوامل المؤثرة لتمكين مجتمع القطاع، حيث ناقش المتحدثون مفاهيم ومنهجيات التصميم في الحياة اليومية وأثرها الإيجابي على المجتمع، إضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه التصميم في تعزيز جودة الحياة.

ومن جانب آخر، ناقش اللقاء أبرز العوامل المؤثرة في نجاح التصميم، وأفضل الأساليب لمواكبة الذكاء الاصطناعي في مجالات القطاع بجانب تعزيز مفهوم الابتكار، إضافةً إلى أبرز الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع التصميم، حيث سلّط المتحدثون الضوء على أهم أدوار المصمم داخل منظومة الحياة، وأبرز الممارسات، واستعراض آلية إبراز الجهود والمخرجات الإبداعية للمصممين، وفرص التمكين التي يشهدها القطاع سواء للأفراد أو المؤسسات تزامنًا مع المشاريع الطموحة التي تشهدها المملكة.

ويعد “مقهى العمارة والتصميم” رحلةً إثرائية ومعرفية تهدف إلى إثراء القطاع والمنتسبين له بأسلوب وطابع يحفز تبادل المعرفة بين مختلف فئات مجتمع العمارة والتصميم، ويهدف إلى تحفيز النقاش والتفكير الإبداعي، حيث يتناول في كل نسخة موضوعات مختلفة تهم القطاع والمنتسبين له من مختلف المسارات، من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومختصين، إضافة إلى مختلف الشرائح والفئات المهتمة بمجالات قطاع العمارة والتصميم.