طيران ناس يطلق خطة توسعية ضخمة في السوق الإماراتي

البلاد – الرياض

أعلن “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الإقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن خطة توسعية ضخمة خلال معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي لتوسيع شبكة وجهاته في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل إضافة مطارات أبوظبي والشارقة وآل مكتوم الدولي في دبي، بجانب الرحلات الحالية في مطار دبي الدولي، إلى شبكة طيران ناس التي تنطلق من مراكز عملياته الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

واعتباراً من سبتمبر القادم، سيصبح طيران ناس أكبر ناقل جوي بين البلدين في عدد الوجهات من خلال تشغيله رحلات إلى 4 مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من 4 مدن سعودية وبهذة الخطوة سوف يزيد طيران ناس عدد المسارات الجوية بين البلدين من 4 خطوط سير حالياً إلى 9 خطوط سير رافعاً عدد الرحلات إلى أكثر من 20 رحلة يومية بين السعودية والإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا: “يسعدنا تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس التزام طيران ناس بالمضي قدماً في خطته للنمو والتوسع تحت شعار: (نربط العالم بالمملكة)، بما يتماشى مع خطط الشركة للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.