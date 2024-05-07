الرياضة تواصل منافسات الأدوار النهائية لسماش السعودية لكرة الطاولة

البلاد- جدة شهد اليوم الثالث من الأدوار النهائية لبطولة سماش السعودية 2024 إقامة 37 مباراة (22 منها في دور ال32، و7 في دور ال24، و8 في دور ال16)في 5 فئات (11 في فردي الرجال، 4 في زوجي الرجال، 11 في فردي السيدات، 3 في زوجي السيدات، 8 في الزوجي المختلط). ولعب الثنائي علي الخضراوي، وإلى جانبه المصرية هنا جودة في فئة الزوجي المختلط أمام المصنفين الأولين عالميًا للرجال والسيدات؛ الصينيين شوكين وانغ وينغشا صن، وانتهت للثنائي الصيني بنتيجة 3 – 0. وواجه المصري عمر عصر المصنف 13 عالميًا في فئة فردي الرجال الياباني ماهارويوشيمورا الذي تفوق عليه بعد مباراة قوية بنتيجة 3-2. وتُقام منافسات سماش السعودية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تضم الأدوار النهائية 64 لاعبا ولاعبة (في فئتي فردي الرجال والسيدات) و24 فريقا (لكل فئة زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط)؛ يتنافسون جميعًا نحو الوصول إلى الألقاب والجوائز المقدمة، إضافة إلى نقاط في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة.