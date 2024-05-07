تعليم مكة يدعو المرشحين للمشاركة في «أيتكس»

البلاد ــ مكة المكرمة

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات من مدارس التعليم العام المتأهلين لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا ( آيتكس_2024 ) المقرر إقامته في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، إلى المشاركة الفاعلة على تمثيل الوطن متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأوضحت الإدارة أن مشاركة الطلاب والطالبات تأتي في إطار دعم واكتشاف الطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم وتشجيعهم وصولًا إلى مشاركتهم وتمثيلهم المملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم؛ بما يعزّز حضورهم وتفوقهم على صعيد المنافسات العالمية.

ويُعدُّ معرض “أيتكس” منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية إضافة إلى تمكين المخترعين من العثور على مستثمرين محتملين لعرض النماذج الأولية والمنتجات الخاصة بهم.

تشارك الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة في بطولة (First2024) للروبوت والمقامة في مدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الحالي والمؤهلة للنهائيات العالمية في دولة النرويج بفريق ( The cookies ) من بكة الثانوية وفريق ( مصابيح المجد ) الأهلية.

وتلقى التصفيات دعماً كبيراً من وزارتي الرياضة والتعليم، وعدد من الجهات الأخرى سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية،

يذكر أن مسابقة فيرست ليغو هي مسابقة دولية تقام بشكل سنوي بتنظيم من منظمة اتحاد الفيرست ليغو الدولي، حيث يُطرح تحدٍّ من خلال موضوع جديد ليقوم الطلاب وتقوم المنظمة بوضع موضوع المسابقة عن طريق البحث عن الموضوعات المثارة في جهات الأبحاث العالمية.

إلى ذلك تشارك الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة في بطولة (First2024) للروبوت والمقامة في مدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الحالي والمؤهلة للنهائيات العالمية في دولة النرويج بفريق ( The cookies ) من بكة الثانوية وفريق ( مصابيح المجد ) الأهلية.

وتلقى التصفيات دعماً كبيراً من وزارتي الرياضة والتعليم، وعدد من الجهات الأخرى سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية.