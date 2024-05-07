“تعليم الشرقية” يدشن معرض وملتقى التوجيه المهني

الدمام : البلاد

دشَّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أمس، معرض وملتقى التوجيه المهني، في مسرح الإدارة العامة للتعليم، بمشاركة أكثر من 20 عارضاً من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية.

وأكد العتيبي، على أهمية التخطيط السليم ورسم المسار المهني من خلال اتخاذ القرار المهني بما يتوافق مع الميول والقدرات والتخصصات الملائمة ومتطلبات سوق العمل ،مشيراً إلى أهداف المعرض في إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للاطلاع على الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية ، لافتاً النظر إلى ضرورة الاستفادة من المحاضرات الإثرائية الرامية لتحقيق الإرشاد المهني للطلبة والمبادرة بالتخطيط المهني ليكونوا خير من يمثل هذا البلد المعطاء ويكونوا قادة ورواد المستقبل لمختلف المهن.

ويأتي المعرض في إطار إثراء الطلبة والطالبات مهنياً وتعريفهم بالجامعات والتخصصات الملائمة التي تلبي الاحتياج المهني لسوق العمل فضلاً عن رفع الأفق المهني لدى الطلاب من خلال الإسهام في تحقيق التوافق التعليمي والمهني في مدارس التعليم العام واستثمار الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف التوجيه الطلابي.

ويستهدف الملتقى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ويضم (٢٠ ) جناحاً وركناً تعريفياً للجامعات المشاركة حيث خّصص يومي الاثنين والثلاثاء للطلاب والأربعاء والخميس للطالبات .

من جهته أفاد المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية الدكتور محمد الغامدي، أن المعرض هو ثمرة لاستثمار الشراكات المجتمعية لتحقيق المهنية الإرشادية التكاملية والمستدامة، مبيناً أن المعرض يستهدف 1000 طالب و طالبة يومياً من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية لتحقيق مستهدفات المعرض .