تأهيل 7,800 متر مربع من أرصفة المشاة والجزر الوسطية بالنعيرية

الدمام : البلاد

تعمل أمانة المنطقة الشرقية حالياً، على استكمال أعمال صيانة وإعادة تأهيل عددٍ من أرصفة المشاة والجزر الوسطية وطرق الخدمة في مداخل محافظة النعيرية، إضافة إلى الشوارع الرئيسة، ورفع كفاءة عددٍ من المرافق العامة، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية والتوسع في أعمال تحسين وتجميل مداخل المحافظة ومشاريع أنسنة المدن.

وأوضحت أمانة الشرقية؛ أنها تعمل على إعادة تأهيل (7,800) متر مربع من الأرصفة والإنترلوك بمداخل المحافظة، واستمرار أعمالها لتشمل عددًا من الشوارع الرئيسة بالأحياء السكنية، والمواقع منها، طريق الملك عبدالعزيز، والمدخل الشرقي للمحافظة (طريق الدمام – حفر الباطن)، إذ يتم استكمال التأهيل ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وتركيب بلاط إنترلوك على الأرصفة وتنفيذ العديد من الأعمال التجميلية بها.

وأبانت أن جميع الأعمال تتم وفق معايير تصميمية عالية الجودة لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات التي تسهم في سهولة الحركة المرورية، واستمرار الأعمال التطويرية في عددٍ من الشوارع الرئيسة ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات جودة الحياة لمعالجة مظاهر التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

كما تواصل الأمانة أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، ومنها تنفيذ أعمال مشروع تصريف شارع الملك عبدالعزيز، والذي يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وذلك ضمن المبادرات التطويرية .