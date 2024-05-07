العلا : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا اليوم، عن إطلاق أكاديمية العُلا، المبادرة الأولى من نوعها للتدريب المهني، حيث ستوفر مركزاً إقليمياً للتميز في التدريب المهني.

وستقدم الأكاديمية من موقعها بالعُلا اتصالاً على مستوى العالم للموظفين المسؤولين مباشرةً عن تقديم تجارب الزيارة إلى العلا، وذلك لمختلف زوارها من جميع أنحاء العالم.

وتم اختيار شريك تدريب الضيافة “هوتيل. سكول” كشريك عالمي لأكاديمية العلا، حيث سيطرح برنامجاً رقمياً للمجموعة الأولى من الطلاب في بداية شهر يوليو، مع استمرار البرامج المخطط لها في موقع الأكاديمية.

وتتميز العُلا، الواحة القديمة والوجهة السياحية الفريدة في شمال غرب الجزيرة العربية، بتاريخٍ عريق يمتد إلى 7000 عام من الحضارات المتعاقبة، وتضم أربعة مواقع تراثية رئيسة، وتشهد تنوعاً متزايداً في تجارب التراث والعافية والضيافة الأصيلة والطبيعة والفنون، إلى جانب المغامرات الاستثنائية.

وتمثل مبادرة إنشاء الأكاديمية التعليمية إحدى أبرز المبادرات السياحية الرائدة في إطار رؤية المملكة 2030 والهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل لشباب العُلا والمملكة.

وتهدف أكاديمية العُلا أن تصبح أفضل مركز تعليمي في فئتها لتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع السياحة بالمهارات اللازمة لتقديم أفضل تجربة زيارة للضيوف على مستوى عالمي وبطابعٍ فريد خاصٍ بالعُلا.

وقال رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا فيليب جونز: “ستعمل مراكز التعلم مثل أكاديمية العُلا على ضمان توفير فرص العمل مع التميز في تقديم تجربة الزيارة وفق المعايير العالمية، وبأسلوب سعودي أصيل، وستعمل أكاديمية العلا، بموقعها الفعلي والرقمي، على تسريع جودة وسرعة التدريب في مجال المهارات المهنية، بما يسهم بتحقيق مستهدفات قطاع السياحة في المملكة”.

وحضرت مراسم الإطلاق المستشارة الخاصة للأمين العام في منظمة الأمم المتحدة للسياحة “سابقاً منظمة السياحة العالمية”، وعضو المجلس الاستشاري للهيئة الملكية لمحافظة العُلا بين 2017 – 2023؛ وأحد أهم مطوري الأكاديمية، أنيتا مينديراتا، حيث أكّدت على أهمية التزام الهيئة وحرصها على تحقيق التميز بتجربة الزوار من خلال تطوير المهارات المحلية والارتقاء بها.

وقالت مينديراتا: “يتمحور نجاح تطوير العُلا على اعتماد معايير الأصالة والتركيز على المجتمع، وتدرك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن تحقيق المستهدفات الملموسة يحتاج إلى الاستثمار في تطوير المهارات، وذلك بتوفير خدمات بمعايير دولية لكن بطابع خاص بالعُلا يعكس بيئتها وثقافة أهلهاوتاريخهم العريق”.

وتم اختيار “هوتيل. سكول” شريكاً عالمياً لأكاديمية العلا وفق عملية دقيقة لانتقاء أفضل شريك يدعم جهود الهيئة ومستهدفاتها.

وستعمل”هوتيل. سكول” على توفير حلول تعليمية ذكية، والتعاون مع شركات تقنية متقدّمة بما يضمن تنوع التجارب عبر الإنترنت.

وستتوفر المزيد من المعلومات حول الدورات والتسجيل واختيار الطلاب قريباً.

وصرح المدير بالإنابة ل”هوتيل.سكول” عدنان سوادي عن التزام”هوتيل.سكول” تجاه مساعي الهيئة لتحقيق التميز في التدريب المهني في العلا والمملكة والمنطقة، وقال: “ندرك في “هوتيل.سكول” بأن حيوية قطاع الضيافة تكمن في الأفراد، ويسعدنا أن نلعب دوراً محورياً في رعاية وتطوير المهارات اللازمة لترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية للسياحة والضيافة، ويمتد التزامنا إلى تعزيز بيئة تعليمية تتماشى مع التراث الغني للمنطقة ونشر أهميتها الثقافية على المسرح الدولي”.

واستقطبت العُلا اهتماماً كبيراً وأصبحت مثالاً يحتذى في مجال التنمية السياحية وتعزيز المهارات المحلية. كما تواصل العُلا التي استقبلت 263 ألف زائر عام 2023، تجاوز مستهدفاتها في جذب أبرز الفعاليات والمستثمرين وشركاء التنمية وشبكات الطيران واستقطاب اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وأطلقت العُلا مؤخراً أول حملة إعلامية عالمية للوجهة، تحت عنوان “متجددة عبر الزمن”، في تسعة أسواق عالمية أساسية، وهدفت الحملة إلى إطلاق فرص التنمية السياحية من خلال تجارب عبر ركائز وجهتها الأساسية: التاريخ والتراث والفنون والثقافة والطبيعة والمغامرة وتجارب الاستجمام والرخاء، مع الحفاظ على هويتها ومواقعها التراثية والثقافية.