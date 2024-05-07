الرياضة أمير الشرقية يهنئ القادسية بالصعود لروشن

الدمام-البلاد

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى، إلى دوري “روشن” السعودي للمحترفين. ونوّه سموه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدًا أن الجهود التي بذلتها إدارة نادي القادسية، والعمل الاحترافي الذي قدّمته، خير برهان على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية، قادرة على الإبداع، وتحقيق طموحات وآمال المشجعين، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مباركًا لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي القادسية، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري “روشن” السعودي.