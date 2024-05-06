(800) منتج وفرص استثمار.. الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن

البلاد – الرياض

استمراراً لنجاحات المملكة في تحقيق الأمن الغذائي ، ودورها الاقتصادي على كافة الأصعدة، تستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من (13 – 15) مايو الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار ” الهندسة القيمية”.

ويستقطب المعرض، الذي يُعدّ أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن-، أكثر من (300) شركة من (40) دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها؛ لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من (800) منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

وشهد قطاع الدواجن في المملكة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والتي ساهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكلٍ عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص ، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلو جرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية. ​