2 مليار صافي الدخل الربعي للبنك «الأول»

البلاد – الرياض

سجل البنك السعودي الأول صافي دخل قدره 2,043 مليون ريال سعودي بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس الماضي، ما مثّل زيادة بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7 % إلى 3,447 مليون ريال .

وقالت السيدة لبنى العليان رئيس مجلس الإدارة: أشارككم أبرز إنجازاتنا في الربع الأول من عام 2024. لقد كانت فترة غير مسبوقة بالنسبة للبنك “الأول”، وتميزت بإنجازات هامة ونجاح مستمر.”

وأضافت: “سجلت أعمال القروض لدينا نموًا لافتًا، وتجاوزت توقعات السوق بنسبة نمو 6 % منذ بداية العام وحتى الآن. وجاء هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بأعمالنا الخاصة بالمؤسسات والشركات الكبيرة، ما يوضح قوة عروضنا ودعمنا لهذه القطاعات. كما سجلت مبيعاتنا في مجال الرهن العقاري نموًا كبيرًا، حيث حصلنا على حصة سوقية بنسبة 16 %.”

وأوضحت السيدة لبنى العليان أن الأصول التجارية للبنك شهدت مسارًا تصاعديًا مماثلًا، حيث ارتفعت بنسبة 6 %، وتحقيق إيرادات قياسية بلغت 3.4 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 8 % على أساس ربع سنوي ، مؤكدة أن هذا الأداء المميز أسهم في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16.5 %، ما يعكس زيادة بنسبة 16 % في صافي الدخل على أساس سنوي.