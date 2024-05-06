“هيئة الشورى” تحيل تقارير ومذكرات تعاون للمناقشة

البلاد – الرياض

أحالت الهيئة العامة بمجلس الشورى عددًا من التقارير السنوية للجهات والأجهزة الحكومية المعنية، ومشاريع الأنظمة والمقترحات المقدمة، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس في مقر المجلس بالرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك للنظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

حضر الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

يُذكر أنَّ الهيئة العامة تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه ، وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى، التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.