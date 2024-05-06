هيئة الأفلام تعزز مقدرات المواهب السينمائية

البلاد ــ الرياض

تشارك هيئة الأفلام حالياً في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية، والمنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” ويستمر حتى 9 مايو 2024م بالظهران، ويقام بالشراكة مع جمعية السينما بدعم من هيئة الأفلام، ويعدّ أحد الفعاليات السنوية السينمائية المحليّة.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها ودعمها للمهرجان إلى الإسهام في تعزيز قطاع الأفلام ومواهبه, عبر تعزيز التواصل الفعّال بين صُناع الأفلام وخبراء الصناعة، وإبراز التنوّع المعرفي والفكري والاستفادة من خلاصة التجارب والخبرات المتراكمة بما يرتقي بصناعة السينما السعودية.

وتتمثل مشاركة الهيئة في جناحٍ يستعرض لزوار المهرجان وصناع الأفلام رؤية وأهداف وإستراتيجيات الهيئة في تطوير القطاع، وأهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها في هذا الجانب، وتهدف لأن يكون جناحها مركزاً ونقطة لقاء بين الشركات السعودية والمواهب المحلية للتعارف وعقد الاجتماعات, فضلاً عن الدعم المادي الممنوح للمهرجان، كذلك استعراض الأفلام المشاركة والمدعومة من الهيئة عن طريق ضوء لدعم الأفلام على فئتين فئة أفلام الرسوم المتحركة وهي فيلم “وحش من السماء” وفيلم “سليق”، وفئة الأفلام الروائية فيلم “بين الرمال”، إضافة إلى فيلم “هجّان” وفيلم “اختفاء سالم” والتي دُعمت من الهيئة عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي.



وتتضمن الدورة العاشرة للمهرجان مسابقات للأفلام والسيناريو، مع تطوير لهيكلتها وجوائزها، وتوسيع نطاق برامج عروض الأفلام المختارة لتشمل المستوى العالمي والعربي، وسيستمر المهرجان في تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية، والندوات وورش العمل والورش التدريبية المتقدمة, إضافة لتوفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام، بهدف تمكين أعمالهم ومشاريعهم، وخلق الفرص فيما بينهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم على سوق الإنتاج.

يذكر أن النسخة العاشرة للمهرجان تضمنت تكريماً لإحدى الشخصيات الفنية السعودية، بالإضافة إلى عروض متنوعة للأفلام المشاركة، والورش التدريبية، والندوات الحوارية المقدمة من خبراء الصناعة، والدروس المتقدمة للمحترفين، وبرنامج للأطفال، وتجربة تفاعلية للتصوير، وفعالية السجادة الحمراء لاستقبال ضيوف المهرجان، ومتحف خاص يُعرض فيه تاريخ المهرجان مع تسليطه للضوء على المعروضات التاريخية، وغيرها من الفقرات المضمنة في برنامج المهرجان.