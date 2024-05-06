الرياضة في افتتاح كأس نخبة الطائرة.. الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام

البلاد- جدة

حقق الهلال فوزاً مثيراً على الأهلي في افتتاح بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة التي انطلقت اليوم الاثنين على صالة نادي الاتحاد بجدة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط 21/25 ، 25/22 ، 25/17 ، 31/29. وجاء الشوط الرابع كـأقوى الاشواط حيث تعادل الفريقان اكثر من مرة ليحسم الهلال الشوط بفضل الارسالات القوية التي رجحت كفته في النقاط الحاسمة.

ونجح الاتحاد في تجاوز الابتسام بثلاثة اشواط مقابل شوط 30/28 ، 22/25 ، 25/20 ، 25/21 وتقام غداً الثلاثاء مباراتان في الجولة الثانية؛ حيث يلتقي الهلال والابتسام 4 مساء، ويلعب الاتحاد والاهلي 7 مساء.