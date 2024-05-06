طريقة عمل الأرز المبهر مع المكسرات

وصفة الأرز المبهر هي وصفة تقدم عادة مع أطباق اللحوم أو الدجاج

المقادير اللازمة

كيلو أرز بسمتي

ملعقة كبيرة بهار لحم

بصلة مفرومة

سمن

ملح وفلفل

2 مكعب مرق لحم

مرق لحم لتسوية الارز

ملعقة صغيرة كركم وكاري

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة حبهان ناعمة

مكسرات محمصة للتزيين

طريقة العمل

في قدر يشوح البصل مع الكركم والكاري حتي يصبح ذهبي قليلا

يضاف له الملح والفلفل والقرفة والحبهان وبهار اللحم ومرق اللحم ومكعبات مرق اللحم

يترك المزيج حتي يغلي

ثم يغسل الارز ويوضع للخليط

يترك حتي تمام النضج

يغرف في طبق التقديم

ويضاف له المكسرات

ويقدم ساخن