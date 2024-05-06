المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الأرز المبهر مع المكسرات

نيفين عباسaccess_time28 / شوال / 1445 هـ       6 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة الأرز المبهر هي وصفة تقدم عادة مع أطباق اللحوم أو الدجاج

المقادير اللازمة
كيلو أرز بسمتي
ملعقة كبيرة بهار لحم
بصلة مفرومة
سمن
ملح وفلفل
2 مكعب مرق لحم
مرق لحم لتسوية الارز
ملعقة صغيرة كركم وكاري
نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
ربع ملعقة صغيرة حبهان ناعمة
مكسرات محمصة للتزيين

طريقة العمل
في قدر يشوح البصل مع الكركم والكاري حتي يصبح ذهبي قليلا
يضاف له الملح والفلفل والقرفة والحبهان وبهار اللحم ومرق اللحم ومكعبات مرق اللحم
يترك المزيج حتي يغلي
ثم يغسل الارز ويوضع للخليط
يترك حتي تمام النضج
يغرف في طبق التقديم
ويضاف له المكسرات
ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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