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تقدير دعم المملكة لـ “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1445 هـ       6 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بنجول- واس

التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالعاصمة الجامبية بنجول، رئيس أركان الدفاع بجمهورية جامبيا الفريق مامات أو شام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية جامبيا، كما اطّلع الفريق مامات أو شام على مبادرات التحالف الإسلامي في مجالاتها الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

ورحب رئيس أركان الدفاع بجامبيا باللواء المغيدي مشيدًا بالجهود التي يقدمها التحالف الإسلامي؛ بما يخدم مصالح الدول المتحالفة في حربها على الإرهاب، وما وصل إليه التحالف من إنجازات في تنسيق الجهود الدولية للحرب ضد الإرهاب، مؤكدًا على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية- دولة المقر- في دعم هذا التحالف منذ إنشائه وحتى اليوم، وذلك إيمانًا منها بوجوب التكاتف الدولي في هذا الشأن.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الخامسة عشرة، التي تُعقد في العاصمة الجامبية بنجول؛ تحت شعار” تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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