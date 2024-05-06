المنتدى العالمي بالرياض.. خبرات ورؤى مبتكرة للمشروعات الكبرى

البلاد – الرياض

تنطلق النسخة الثالثة للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع في الرياض، تحت شعار “نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة”، خلال الفترة 2 – 3 يونيو المقبل، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش العديد من الموضوعات أبرزها الممارسات والتجارب والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، كما يعدّ فرصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.



وأكد رئيس معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية والمنتدى العالمي لإدارة المشاريع المهندس بدر بورشيد، على المكانة المتميزة التي استطاع المنتدى تحقيقها على مدار عامين متتاليين، ليصبح منصة عالمية في قطاع إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم؛ لتوحيد الرؤى والجهود المتمكنة من أجل الخروج بحلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بنجاح أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى.

وقال بورشيد: “نجح المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في تعزيز المكانة والدور الريادي الذي تميزت به المملكة العربية السعودية في عالم المشاريع العملاقة والمستقبلية المذهلة؛ منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 وحتى يومنا الحالي، ويستعرض المنتدى أفضل التطبيقات للنجاح والتميز في الإدارة والقيادة والتمكين، مما يسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرياض واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وأكبرها اقتصادًا.”