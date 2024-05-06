الرياضة المنتخب الوطني يعلن موعد مباراتي باكستان والأردن في تصفيات المونديال

البلاد- جدة

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، مواعيد مباراتَي الأخضر أمام باكستان والأردن في شهر يونيو المقبل، ضمن المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ويحل الأخضر ضيفًا على نظيره الباكستاني، يوم 6 يونيو المقبل، في استاد جناح بالعاصمة إسلام آباد في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة. ويستضيف ملعب الأول بارك في الرياض مواجهة المنتخب السعودي أمام الأردن 11 يونيو المقبل في الجولة الأخيرة للتصفيات. ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته في التصفيات قبل الجولة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأردن المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتواجد المنتخب الباكستاني في المركز الأخير بدون نقاط.