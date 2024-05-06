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“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1445هـ

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1445 هـ       6 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هـ/ 2024م، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج، الذي عُقد برئاسة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

 ونقل معاليه خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حاثًا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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