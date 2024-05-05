مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – واس

في إطار الجهود الإنسانية السعودية المتواصلة في العالم، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية العبر بمحافظة حضرموت في اليمن؛ بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 146 خيمة و200 حقيبة إيوائية و360 سلة غذائية.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة أبو حليمة بولاية الخرطوم، استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

وفي الأردن، اختتم المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، الدورة التدريبية والتعليمية الـ 28، ضمن برامج المركز التدريبية والتعليمية المقدمة للأشقاء السوريين. وبلغ عدد الخريجين 496 طالباً وطالبة خلال هذه الدورة، التي اشتملت على إكسابهم المهارات المتعددة في الخياطة والتطريز والفنون والأعمال اليدوية وفنون الطهي والرسم، إضافةً إلى دورس التقوية للطلاب والطالبات.