محافظ جدة يتفقد« تخصصي الولادة والأطفال»

البلاد – جدة

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، على أهمّية مواصلة العمل الجادّ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية التي وفرتها الدولة -أيّدها الله- لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة مؤخرًا؛ حيث اطلع سموّه على آلية سير العمل فيه والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بحضور مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي بن سالم الخياط، والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله ومستشفى النساء والولادة التخصصي الدكتور فوزي بن علي الغامدي.

واستمع سمو محافظ جدة خلال الجولة إلى شرح عن آلية سير العمل في مختلف الأقسام، والخدمات التي تقدمها، كما اطمأن على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم؛ حيث يضم المستشفى 400 سرير، واستقبل أكثر من 50,000 مستفيد للعيادات الخارجية، كما استقبل قسم الطوارئ ما يقارب 41,000 مراجع ما بين نساء وأطفال، كما تم إجراء 7,200 عملية خلال الفترة الماضية.