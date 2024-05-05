كل ما تريد معرفته عن هاتف جوجل الجديد Pixel 8a

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف جوجل القادم ذو الميزانية المحدودة، Pixel 8A، قريبًا بشريحة قوية وبطارية كبيرة وكاميرات محسنة

تشتهر الهواتف الذكية من سلسلة Pixel A من جوجل بقيمتها لأنها تحتوي على نفس الشريحة الرئيسية مثل مجموعة سلسلة الأرقام وتأتي بسعر أقل بكثير.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المنتج التالي في السلسلة، Pixel 8A، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل مؤتمر مطوري Google I/O 2024

قد يكون العثور على هاتف ذكي صغير الحجم يعمل بنظام Android أمرًا صعبًا، ولكن سلسلة Pixel A هي الأفضل.

من المتوقع أن يحافظ هاتف Pixel 8A على هذه السمعة من خلال شاشته مقاس 6.1 بوصة

مما يجعله واحدًا من أصغر الهواتف السائدة لعام 2024. ويشاع أنه يتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بزيادة من 90 هرتز.

ومع ذلك، فإن الحواف الملحوظة في الأسفل يمكن أن تشير إلى تصميمها الموجه نحو القيمة.

يُذكر أن Google تقدم تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار على Pixel 8A.

ليس هذا فحسب، بل يُقال إن الشاشة تتمتع بحماية Corning Gorilla Glass 3.

سيحتوي الهاتف أيضًا على مستشعر بصمة بصري ضمن الشاشة.

قد يأتي Pixel 8A كذلك مزود ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة. مثل سابقه، سيدعم الهاتف الشحن السلكي واللاسلكي.

وفقًا لبعض المواد الترويجية المسربة، يجب أن يوفر هاتف Pixel 8A عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة في الوضع العادي

ويمكن أن تستمر البطارية حتى 72 ساعة في وضع توفير البطارية الفائق.