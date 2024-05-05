علي الخضراوي يمنح المملكة أول انتصار ضمن بطولات جراند سماش العالمية

256 لاعباً ولاعبةً و 53 مباراة تدشن الأدوار النهائية لسماش السعودية 2024

البلاد- جدة

شهد اليوم الأول من الأدوار النهائية لبطولة سماش السعودية 2024، مواجهات قوية، شارك فيها 256 لاعباً ولاعبةً من نجوم رياضة كرة الطاولة، مثّلوا 55 دولة حول العالم، حيث أقيمت 53 مباراة في 3 فئات (16 في فردي الرجال، 16 في فردي السيدات، 21 في الزوجي المختلط) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهدت المنافسات مشاركة علي الخضراوي إلى جانب اللاعبة المصرية هنا جودة في منافسات فئة الزوجي المختلط، ونجحا في التأهل للمرحلة التالية من الأدوار النهائية، بعد تغلبهما على الثنائي البرازيلي فيتور إيشي وبرونا تاكاهاشي، ليصبح الخضراوي بذلك أول لاعب سعودي يحقق انتصارًا في بطولات جراند سماش العالمية.

وتمكّن الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف من تحقيق إنجاز آخر للعرب في البطولة، من خلال فوزهما في نفس الفئة على الثنائي البولندي ماسيج كوبيك وكاتارزينا ويجرزين.

وقال الخضراوي: “فخور جدًا بهذا الإنجاز الذي يعني لي الكثير؛ كونه يحدث لأول مرة وعلى أرض الوطن وأمام أهلي والجماهير المحلية، وأتمنى أن تكون هذه اللحظة هي الأولى للعديد من اللحظات المميزة لمملكتنا الحبيبة في عالم كرة الطاولة”.

وأضاف: “على الرغم من كوننا لم نحظَ بوقت كافٍ للتدرب معاً، مقارنة بخصمنا البرازيلي الذي يلعب كثنائي منذ فترة طويلة في مختلف المنافسات، إلاّ أننا نجحنا في تحقيق الانتصار؛ نظرًا للتفاهم الكبير الذي لمسناه في فترة التدريب، على أمل أن نستمر بذات المستوى يوم غد”.

كما شهد اليوم مشاركة الثلاثي السعودي علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي وخالد الشريف، الذين خرجوا من منافسات فئة فردي الرجال، بعد أن قدّموا مستويات مميزة أمام نخبة لاعبي العالم، على أن يلعب جميعهم في منافسات زوجي الرجال، وإلى جانبهم تركي المطيري، يوم غد في منافسات فئة زوجي الرجال.

وافتتحت اليوم قرية الجماهير التي تقدم تجربة استثنائية لجميع أفراد العائلة، من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارب الإبداعية، والعروض الموسيقية الحية والعروض البصرية، كما تتيح لهم خيارات متنوعة في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة، إلى جانب العلامات التجارية التي توفر مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية.