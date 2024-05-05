طريقة عمل كروكان الفواكه المجففة بالمكسرات وبذور دوار الشمس

تعتبر الفواكه المجففة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية من الألياف والدهون الجيدة التي يحتاجها الجسم لأنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول

المقادير اللازمة

كوب بذور دوار الشمس

2 كوب فواكه مجففة

كوب بقان

كوب فستق

كوب فول سوداني

كوب كاجو

نصف كوب عسل

طريقة العمل

تقطع الفواكه بالسكين فرم خشن

يفرم البقان بالسكينة فرم خشن

يفرم الكاجو بالسكين فرم خشن

يفرم الفستق بالسكين فرم خشن

تجمع المكونات بعد فرمها في وعاء

يضاف لها السوداني وبذور عباد الشمي

تقلب جميع المقادير معاً

يضاف لهم العسل وتقلب حتي يغلف العسل جميع المكونات

يفرد المزيج في بايركس فرن به ورق زبدة

تخبز في الفرن حتي تتماسك وتصبح صلبة

ترفع من الفرن وتترك لتبرد

ترفع من الورق وتقطع بالسكين مربعات صغيرة ويقدم