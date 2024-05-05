المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كروكان الفواكه المجففة بالمكسرات وبذور دوار الشمس

نيفين عباسaccess_time27 / شوال / 1445 هـ       5 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر الفواكه المجففة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية من الألياف والدهون الجيدة التي يحتاجها الجسم لأنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول

المقادير اللازمة

كوب بذور دوار الشمس
2 كوب فواكه مجففة
كوب بقان
كوب فستق
كوب فول سوداني
كوب كاجو
نصف كوب عسل

طريقة العمل

تقطع الفواكه بالسكين فرم خشن
يفرم البقان بالسكينة فرم خشن
يفرم الكاجو بالسكين فرم خشن
يفرم الفستق بالسكين فرم خشن
تجمع المكونات بعد فرمها في وعاء
يضاف لها السوداني وبذور عباد الشمي
تقلب جميع المقادير معاً
يضاف لهم العسل وتقلب حتي يغلف العسل جميع المكونات
يفرد المزيج في بايركس فرن به ورق زبدة
تخبز في الفرن حتي تتماسك وتصبح صلبة
ترفع من الفرن وتترك لتبرد
ترفع من الورق وتقطع بالسكين مربعات صغيرة ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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