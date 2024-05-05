طريقة عمل بالميي السكر بعجينة الباف باستري

البالميي أو أذن الفيل صنف معجنات فرنسي على شكل فراشة حلزوني وأحيانًا يدعي سعف النخيل

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الباف باستري

بيض مخفوق بقليل من الكريمة والفانيليا

حبيبات سكر خشن

طريقة العمل

تفرد العجينة بشكل متساوِ

نقوم برش السكر علي كامل العجين

نقوم بثنيّ الطرف الاول من العجين حتي المنتصف

ثم نقوم بثنيّ الطرف الثاني من العجينة حتي المنتصف لتتقابل طرفيّ العجين معًا

نقوم بتقطيع العجين شرائح متوسطة بإستخدام سكين

ترص الحبات الحلزونية داخل صينية بها ورق خبز

تدهن بخليط الفانيليا والبيض والكريمة

ثم ترش مرة أخري بحبيبات السكر الخشنة

تخبز الفطائر في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتقدم بعد أن تببرد