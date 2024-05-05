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طريقة عمل بالميي السكر بعجينة الباف باستري

نيفين عباسaccess_time27 / شوال / 1445 هـ       5 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البالميي أو أذن الفيل صنف معجنات فرنسي على شكل فراشة حلزوني وأحيانًا يدعي سعف النخيل

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الباف باستري
بيض مخفوق بقليل من الكريمة والفانيليا
حبيبات سكر خشن

طريقة العمل

تفرد العجينة بشكل متساوِ
نقوم برش السكر علي كامل العجين
نقوم بثنيّ الطرف الاول من العجين حتي المنتصف
ثم نقوم بثنيّ الطرف الثاني من العجينة حتي المنتصف لتتقابل طرفيّ العجين معًا
نقوم بتقطيع العجين شرائح متوسطة بإستخدام سكين
ترص الحبات الحلزونية داخل صينية بها ورق خبز
تدهن بخليط الفانيليا والبيض والكريمة
ثم ترش مرة أخري بحبيبات السكر الخشنة
تخبز الفطائر في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتقدم بعد أن تببرد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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