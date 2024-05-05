اليوسف يتفقد محاكم «المظالم» بالمدينة

البلاد- المدينة المنورة

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، المستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية.

واستمع معاليه إلى مطالبهم خلال زيارته للمحكمة ووجّه بسرعة العمل، بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.

كما زار معاليه -ضمن زيارته التي امتدت ليومين- المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، والتقى أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وطواقمها القضائية؛ بهدف متابعة سير أعمال القضاء الإداري، والاستماع إلى متطلبات أعمال الدوائر القضائية ومؤشرات أدائها.