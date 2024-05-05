الهلال بطلًا لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

البلاد- جدة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق الهلال بلقب كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الاتحاد 90-84 في اللقاء الذي أقيم أمس السبت على صالة محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة .

شهدت الفترة الأولى تقدم الهلال بفارق (٩) نقاط ٣٠-٢١، وقلص الاتحاد الفارق في الفترة الثانية إلى نقطتين ٤٨-٤٦ ،عاد الهلال بقوة في الفترة الثالثة ونجح في توسيع الفارق في الفترة الثالثة إلى ١٤ نقطة ٧٦ -٦٢ ويستمر تفوق الهلال في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بفارق (٦) نقاط.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أشاد بمستوى الفريقين الفني في المباراة ، مؤكداً التطور الكبير لكرة السلة السعودية، وهنأ نادي الهلال بتحقيق بطولة كأس وزارة الرياضة، ونادي الاتحاد لتحقيقه المركز الثاني، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.