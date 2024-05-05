الرياضة

الهلال بطلًا لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1445 هـ       5 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق الهلال بلقب كأس وزارة الرياضة لكرة السلة   بعد فوزه على نظيره الاتحاد 90-84 في اللقاء الذي أقيم أمس السبت على صالة محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة .
شهدت الفترة الأولى تقدم الهلال بفارق (٩) نقاط  ٣٠-٢١، وقلص الاتحاد الفارق في الفترة الثانية إلى نقطتين ٤٨-٤٦  ،عاد الهلال بقوة في الفترة الثالثة ونجح في توسيع الفارق في الفترة الثالثة إلى ١٤ نقطة ٧٦ -٦٢ ويستمر تفوق الهلال في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بفارق (٦) نقاط.

رئيس الاتحاد  السعودي لكرة السلة الدكتور غسان  طاشكندي أشاد بمستوى الفريقين الفني في المباراة ، مؤكداً التطور الكبير لكرة السلة السعودية، وهنأ نادي الهلال بتحقيق بطولة كأس وزارة الرياضة، ونادي الاتحاد لتحقيقه المركز الثاني، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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