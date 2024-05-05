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“أمانة القصيم” تنفذ 714 جولة رقابية في الخبراء خلال شهر أبريل الماضي

صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1445 هـ       5 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الخبراء عدة جولات رقابية لعددٍ من المنشآت التجارية والمهنية والمباني تحت الإنشاء خلال شهر أبريل الماضي لعام 2024م.

 وشملت الجوالات معالجة 290 من أعمال التشوه البصري، و134 من مخلفات البناء تحت الإنشاء، و 75 جولة رقابية على الأسواق والمنشأت وتنفيذ صيانة 64 من الحفريات، بالإضافة لـ 151 جولة رقابية صحية.

 وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة ومواصلة الخطوات، التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة وتعزيز جودة الحياة، وذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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