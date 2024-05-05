أبعاد تنموية

تحظى قضايا البيئة والمياه والمناخ باهتمام بالغ من المملكة، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030؛ حيث تتميز بالثراء والتنوع البيئي على امتداد جغرافيتها ومياهها البحرية، وتحقق ذلك من خلال مبادرات رائدة؛ محليًا وإقليميًا ودوليًا في هذا الشأن.

هذه الجهود أكد عليها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اجتماع دورتها الحالية، بأن المنطقة العربية غنية بالتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية والقدرات والموارد البشرية، والبيئات الزراعية المتعددة.

أيضًا التأكيد على أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا لاستخدام التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الزراعة، وتحسين الممارسات الزراعية؛ لتصبح أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة في استخدام المياه والموارد الطبيعية، ما يحتم تعزيز روابط التعاون والتضامن بين دول المنطقة.

الأبعاد المهمة أيضًا في هذه الجهود المتقدمة والمتكاملة للمملكة، رؤيتها الدقيقة بأهمية الأمن الغذائي، وهو ما شدد عليه معالي الوزير الفضلي؛ باعتباره حجر الزاوية في الأمن الوطني، ومن ثم ضرورة العمل المشترك لوضع إستراتيجيات تمكن من استغلال إمكانيات الأمة وميزتها النسبية، والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات، مع تبني سلاسل توريد قوية قادرة على الصمود.