شاهد | رباعية هالاند تقود مانشستر سيتي لاكتساح وولفرهامبتون

انتصر مانشستر سيتي (5-1) على وولفرهامبتون السبت، في إطار مباريات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بموسمه الحالي (2023-2024).



ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 82 نقطة في الوصافة، خلف أرسنال المتصدر صاحب 83 نقطة، ليزداد صراع اللقب اشتغالًا قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.



ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي، استضاف المباراة أمام حضور جماهيري غفير في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.





سجل لمانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند 4 أهداف في الدقائق 12 و35 و45 و45، وزميله جوليان ألفاريز (85) فيما سجّل وولفرهامبتون تشان هوانج (53).

شاهد أهداف مانشستر سيتي وولفرهامبتون 5-1

هدف مانشستر سيتي الثاني هالاند #مانشسترسيتي_ولفرهامبتون pic.twitter.com/YS2HrWs1XB — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) May 4, 2024

هدف مانشستر سيتي الثالث هالاند #مانشسترسيتي_ولفرهامبتون pic.twitter.com/d0AwDqp6eQ — أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) May 4, 2024