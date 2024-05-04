ريال مدريد يتوّج بلقب الدوري الإسباني ويُعزز رقمه القياسي

حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي (2023-2024) رسميًا، بعد سقوط منافسه المباشر برشلونة في فخ الهزيمة أمام جيرونا (2-4) السبت.



ريال مدريد انتصر (3-0) على قادش ظهيرة السبت ليرفع رصيده إلى 87 نقطة، واحتاج فقط إلى هدية من جيرونا في مباراته أمام برشلونة وقد حدث.



وتراجع برشلونة إلى الترتيب الثالث على لائحة الدوري الإسباني بـ73 نقطة، فيما قفز فوقه جيرونا في الوصافة بـ74 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.



وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في عدد التتويجات بلقب الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 36 لقبًا، مقابل 26 لقبًا فقط لغريمه وعدوه اللدود برشلونة.