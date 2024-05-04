بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل فطيرة المربي الرملية المبشورة

وصفة تارت المربي أو الباستا فلورا بطريقة عصرية جديدة

المقادير اللازمة

2 كوب ونصف دقيق

كوب زبدة

صفار 2 بيضة

مربي فراولة

طريقة العمل

في محضر الطعام نضع الدقيق والزبدة المكعبات

نقوم بالخفق بالتدريج حتي نحصل علي عجين رملي

يضاف له صفار البيض ونستمر بالخفق بالتدريج دون الافراط في العجن

تخرج العجينة من محضر الطعام وهي رملية

ثم تفرد نصف العجينة في بايركس وتضغط باليد

يغطي النصف الثاني من العجين ويجمد بالفريزر دقائق

تفرد المربي اعلي العجين المفرود

ثم توضع فتات العجين المتبقية اعلي المربي

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقدم دافئة بعد ان تقطع