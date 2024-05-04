المرأه صحة و عافية

بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل فطيرة المربي الرملية المبشورة

نيفين عباسaccess_time26 / شوال / 1445 هـ       4 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تارت المربي أو الباستا فلورا بطريقة عصرية جديدة

المقادير اللازمة

2 كوب ونصف دقيق
كوب زبدة
صفار 2 بيضة
مربي فراولة

طريقة العمل

في محضر الطعام نضع الدقيق والزبدة المكعبات
نقوم بالخفق بالتدريج حتي نحصل علي عجين رملي
يضاف له صفار البيض ونستمر بالخفق بالتدريج دون الافراط في العجن
تخرج العجينة من محضر الطعام وهي رملية
ثم تفرد نصف العجينة في بايركس وتضغط باليد
يغطي النصف الثاني من العجين ويجمد بالفريزر دقائق
تفرد المربي اعلي العجين المفرود
ثم توضع فتات العجين المتبقية اعلي المربي
تخبز في فرن مسخن مسبقاً 180 درجة حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم دافئة بعد ان تقطع

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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