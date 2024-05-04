الشباب يتغلب على الرائد بثنائية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الشباب على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
سجل كارلوس جونيور الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 56، بعد عرضية حولها بتسديدة صاروخية لداخل شباك الرائد.
وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 81 عن طريق كاراسكو، بعد أن راوغ دفاع الرائد وسدد الكرة في مرمى الرائد.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.
3 نقاط جديدة لليوث⚫⚪
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الشباب_الرائد | #SSC pic.twitter.com/gzfYuQMLGr
— SSC (@ssc_sports) May 4, 2024