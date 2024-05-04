الرياضة

الشباب يتغلب على الرائد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1445 هـ       4 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الشباب على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل كارلوس جونيور الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 56، بعد عرضية حولها بتسديدة صاروخية لداخل شباك الرائد.

وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 81 عن طريق كاراسكو، بعد أن راوغ دفاع الرائد وسدد الكرة في مرمى الرائد.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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