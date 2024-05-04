أمانة الرياض تدين وتغرم المنشأة الغذائية عن حالات التسمم

الرياض : البلاد

أشارت أمانة الرياض في بيان إلحاقي لبيانها الذي صدر في تاريخ 26 أبريل 2024م الموافق 17 شوال 1445هـ، بشأن رصد حالات تسمم غذائي بناءً على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في منطقة الرياض، والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأكدت الأمانة، سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، وأنه لم تسجل أية حالات من غير المصدر المشار إليه سابقا.

وجرى إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات، وطُبقت العقوبات النظامية، وأُغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاماً، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.