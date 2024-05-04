آمال ماهر تتألق في سماء عروس البحر الأحمر

جدة – ياسر خليل

في ليلة طربية غنائية ، أحيت الفنانة الكبيرة آمال ماهر حفلها الأول ، مساء يوم الجمعة ، في جدة ضمن سلسلة حفلات تقويم فعاليات جدة ، وذلك بتنظيم شركة بنش مارك.

وتضمن البرنامج الغنائي للحفل مجموعة متنوعة من أغاني الفنانة آمال ماهر، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والكلاسيكية والطربية.

و شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الحاضر، مستمتعاً بالأداء الكبير الذي قدمته الفنانة آمال ماهر على خشبة المسرح، وقد تميز الحفل بوجود الموسيقار الكبير وليد فايد الذي قاد الأوركسترا الموسيقية المكونة من 100 عازف ما أضفى على الأمسية لمسة فنية مختلفة .

ولم يكن الحفل محل اهتمام الجمهور المحلي فحسب، بل شهد أيضًا انتشاره عبر الشاشات حيث تم نقله مباشرة عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد، و عبر حساب بنش مارك على اليوتيوب مما جعله حدثاً فنياً متابعاً في الوسط الفني العربي .