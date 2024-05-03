وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية

شهد حفل تخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية

الرياض : البلاد

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ونيابةً عن سموه الكريم؛ افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، مرافق كلية الملك فيصل الجوية في المجمعة، كما شهد حفل تخريج الدفعة (103) من طلبة الكلية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، وأولياء أمور الخريجين.

وكان في استقبال سمو وزير الدفاع لدى وصوله صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.

وفور وصول سموه الحفل، استمع لإيجاز عن مشروع الكلية، وما اشتمل عليه من مناطق إدارية وسكنية، ومرافق تعليمية وتدريبية، وبعد ذلك، التُقطت صورة تذكارية لسموه مع ضباط ومهندسي المشروع.

عقب ذلك، تجوّل سموه في الكلية، واطلع على مرافقها التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق الفنية والعملياتية، وحظائر الطائرات، وورش الصيانة، والمرافق السكنية.

وبعد انتهاء جولة سمو وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، ثم تفضل سموه برفع راية الكلية.

بعد ذلك، شهد سمو وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (١٠٣) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، حيث بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو قائد القوات الجوية كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه بسمو وزير الدفاع، وثمَّن تشريف سموه لحفل افتتاح المقر الجديد لكلية الملك فيصل الجوية في المجمعة، وتخريج الدفعة (١٠٣) من طلبتها، التي ضمت بين خريجيها عددًا من أبناء مملكة البحرين الشقيقة، والجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأوضح سمو قائد القوات الجوية أن مشروع كلية الملك فيصل الجوية روعي فيه تطبيق أعلى المعايير التصميمية لبناء منشآت حديثة ومتطورة، لتبقى كلية الملك فيصل الجوية منارة من منارات التأهيل العسكري وعلوم الطيران الحديثة.

إثر ذلك، شاهد سمو وزير الدفاع والحضور عرضًا مرئيًا عن مراحل تنفيذ المشروع، وأهميته في تحسين جودة التعليم والتدريب، ثم تفضَّل سموه بافتتاح المشروع.

تلا ذلك العرض العسكري، وألقى الطلبة نشيد الكلية، ثم سُلِّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من سمو قائد القوات الجوية.

وفي ختام الحفل، عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.