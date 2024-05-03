الرياضة غداً.. انطـلاق الأدوار النهائية لسماش السعودية 2024

الرياض – هاني البشر

تنطلق يوم غد السبت 4 مايو، منافسات المرحلة الثانية “الأدوار النهائية” من بطولة سماش السعودية 2024، والتي سيشارك فيها 64 لاعباً ولاعبةً من نجوم كرة الطاولة على مستوى العالم، ومن ضمنهم الثلاثي السعودي؛ علي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، وخالد الشريف، على مدار 8 أيام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وكانت البطولة قد انطلقت من خلال منافسات المرحلة التأهيلية، حيث استمرت لمدة 3 أيام، وشارك فيها 64 لاعباً، تأهل منهم 8 لاعبين، وانضموا إلى 56 لاعباً في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية 64 لاعباً في كل فئة “الرجال والسيدات”، بالإضافة إلى منافسات فئات زوجي (الرجال والسيدات والمختلط) التي ستشهد مشاركة 24 فريقاً من كل فئة، نحو الوصول إلى الألقاب والجوائز المقدمة، إضافة إلى نقاط في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة. وأقامت اللجنة المنظمة للحدث، مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً للاعبين السعوديين المشاركين في سماش السعودية، وسط حضور وسائل الإعلام، وبمشاركة كل من: علي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، وإلى جانبهما حسن حيّان؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ورئيس لجنة الحكام والمسابقات، حيث تحدثوا عن أهمية البطولة ومكانتها في عالم كرة الطاولة، بالإضافة إلى استعداداتهم وتحضيراتهم للمشاركة، كما أكدّوا على الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما الرياضيون والقطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة، وبتوجيه وإشراف مستمر من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وتأتي هذه الاستضافات تجسيداً لرحلة التطور الكبير الذي يعيشه القطاع الرياضي في المملكة، تماشياً مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، بأن يكون القطاع مساهماً مباشراً في مسيرة التطور والازدهار والتنمية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.